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Папа Лъв Четиринадесети заяви, че християните не може да насърчават войната, предаде Франс прес. Светият отец каза това в църквата "Саграда Фамилия" в испанския град Барселона.

"Не можем да вярваме в Иисус и да изоставяме страдащите, плачещите и бягащите от мизерията", каза още папата пред хиляди вярващи, сред които бяха испанският крал Фелипе Шести и съпругата му - кралица Летисия.

През май папа Лъв разкритикува идеята за "справедлива война", която бе възприета от администрацията на американския президент Доналд Тръмп в контекста на конфликта с Иран.

Светият отец заяви, че тази "теория" твърде често е била използвана за оправдаването на всякакви войни.

Папа Лъв Четиринадесети пристигна тази вечер в "Саграда Фамилия", за да благослови новата ѝ кула, която я превърна в най-високата църква в света, предаде Франс прес.

 

Папата, който е на посещение в Испания, бе посрещнат в прочутия барселонски храм от крал Фелипе и кралица Летисия.

Божидар Захариев/БТА
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