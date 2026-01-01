Папа Лъв Четиринадесети заяви, че християните не може да насърчават войната, предаде Франс прес. Светият отец каза това в църквата "Саграда Фамилия" в испанския град Барселона.
"Не можем да вярваме в Иисус и да изоставяме страдащите, плачещите и бягащите от мизерията", каза още папата пред хиляди вярващи, сред които бяха испанският крал Фелипе Шести и съпругата му - кралица Летисия.
On his second day in Barcelona, Pope Leo XIV blessed and inaugurated a recently completed tower on the city’s renowned Sagrada Familia basilica, which is now the tallest church in the world.— CathNews (@CathNews) June 11, 2026
Source: @Crux https://t.co/6MireTsNE1
През май папа Лъв разкритикува идеята за "справедлива война", която бе възприета от администрацията на американския президент Доналд Тръмп в контекста на конфликта с Иран.
Светият отец заяви, че тази "теория" твърде често е била използвана за оправдаването на всякакви войни.
Barcelona (AFP) - Pope Leo XIV arrived Wednesday at Barcelona's famed Sagrada Familia Basilica to bless its giant new tower and celebrate mass inside what is now the world's tallest church.The church https://t.co/dW8gvCVGFm pic.twitter.com/wuFEW2Ktik— zeta panama (@zetacompa) June 10, 2026
Папа Лъв Четиринадесети пристигна тази вечер в "Саграда Фамилия", за да благослови новата ѝ кула, която я превърна в най-високата църква в света, предаде Франс прес.
POPE LEO XIV DEDICATES TALLEST CHURCH TOWER IN WORLD, FULFILLING GAUDÍ’S VISION FOR THE SAGRADA FAMILIA BASILICA A CENTURY AFTER HIS DEATH— Christian Newsline (@ChristNewsline) June 11, 2026
Pope Leo XIV on Wednesday celebrated Mass at the Sagrada Familia Basilica in Barcelona and blessed the newly completed central spire known… pic.twitter.com/046qawmkHZ
Папата, който е на посещение в Испания, бе посрещнат в прочутия барселонски храм от крал Фелипе и кралица Летисия.