Проверка за длъжностно престъпление при избор на фирма за снабдяване с храни на детски заведения извършва Икономическа полиция в Кърджали, съобщиха от полицията.

Разследват длъжностно престъпление: Над половин милион лева преведени за незаконно съоръжение на язовир край Кърджали (СНИМКИ)

Образувана е преписка и са снети обяснения по повод схеми, финансирани от ДФ „Земеделие“, за подпомагане на детски градини.

Проверката за длъжностно престъпление е след получен сигнал за оказано въздействие от длъжностни лица в Община Кърджали и Община Черноочене при избор на фирма за доставките.

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Установено е, че е упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година.

Преписката със събраните материали ще бъде докладвана в прокуратурата.