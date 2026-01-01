Икономическа полиция в Кърджали проверява незаконен обект на язовир „Студен кладенец“, съобщиха от полицията.

Проверка за длъжностно престъпление извършва сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир „Студен кладенец“ в землището на село Калоянци.

Икономическа полиция проверява ВиК-Кърджали

Работата по случая е съвместна със служители от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и на РДНСК-Кърджали.

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали. От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни и не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали.

ОД на МВР-Кърджали

Преведени са неправомерно в края на миналата година над 500000 лв. за строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение.

Проверката е за престъпление по служба. След приключване на работата по документиране на деянието материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.