Процеса на интеграция на страните от Западните Балкани обсъдиха държавният глава Илияна Йотова и президентът на Словения Наташа Пирц Мусар. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на което българският президент е домакин днес в НДК. Илияна Йотова и Наташа Пирц Мусар изразиха задоволство от конструктивния дух и дискусия по време на пленарната сесия в София между ръководителите на 13-те държави от Югоизточна Европа.

Тема на двустранната среща между Илияна Йотова и Наташа Пирц Мусар беше стратегическият интерес и отговорност на България и Словения за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на Западните Балкани. Българският държавен глава Илияна Йотова подчерта, че европейската интеграция на страните от региона трябва да се основава на принципите на добросъседство и на собствените заслуги. Българският президент беше категорична, че страните, поели по европейския път, следва да изпълняват критериите за членство в ЕС.

Президентство на Република България

В хода на разговора беше обсъдена и инициативата на някои държави в ЕС за въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство в процеса на разширяване. Илияна Йотова представи българската позиция, като посочи, че решенията по тези теми трябва да продължат да се вземат с пълен консенсус, което е предпоставка за устойчиви резултати при изпълняване на критериите за членство.

Илияна Йотова и Наташа Пирц Мусар отбелязаха отличните двустранни отношения между България и Словения. Словенският президент покани българския държавен глава в Любляна за участие в предстоящата годишна среща на държавите от групата „Арайолуш“.

„Арайолуш“ е неформален форум за политически диалог между президентите на парламентарни и полупрезидентски държави от Европейския съюз.