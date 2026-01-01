Приемане на решение за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Общински център за безопасно и спортно шофиране като пакет от мерки, целящи увеличаване на пътната безопасност на територията на Столична община предстои да обсъди Столичният общински съвет (СОС) на заседание от 10:00 ч. Дневният ред е публикуван на сайта на Съвета.

Общинските съветници ще обсъдят създаването на работна група с координационни, организационни и консултативни функции във връзка с подготовката и провеждането на международния музикален конкурс Евровизия/Eurovision Song Contest/ в София през 2027 г.

Очаква се Столичният общински съвет да утвърди бизнес плана на „Топлофикация София” за 2026 година.

В дневния ред е обявяването на публичен подбор за избор на нови членове на Съвета на директорите на “Метрополитен”, “Столичен автотранспорт”, “Столичен електротранспорт”, “Център за градска мобилност”, “Софинвест”, както и на Надзорния съвет на “Топлофикация София”.

Публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на ”Софекострой”, “Водоснабдяване и канализация - София”, “Егида-София”, “Лозана”, “Спортна София-2000”, “Софийски имоти” ЕАД и управител на “Географска информационна система-София” се очаква да обсъди още Съветът. Публичен подбор за избор на нови членове на Съвета на директорите, управители и контрольори на общински лечебни заведения, също е в дневния ред на общинските съветници.

Средства за закупуване и внедряване на 100 автономни камери за видеонаблюдение за контрол, превенция и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на територията на Столична община ще разгледа СОС.

Друг акцент в дневния ред е Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2026 година.

СОС ще обсъди даването на съгласие за участие на Столична община като партньор в мрежа за действие „Оживени улици – Временни действия за климатично устойчиви градове“ (Streets Alive – Temporary Actions for Climate-Friendly Cities) по програма УРБАКТ IV 2021-2027 г.

Надграждане на мобилното приложението на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) Sofia Plus, както и задължаване на ЦГМ да поддържа публично достъпна електронна справка за правото на паркиране в зоните за почасово платено паркиране са също сред темите на предстоящото заседание на СОС.