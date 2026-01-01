В цялата страна са регистрирани над 400 инцидента заради силните бури с проливни дъждове, силни пориви на вятъра и спиране на електричеството, съобщиха от центъра за уведомяване към Дирекцията за защита и спасяване на Република Словения. Най-много работа са имали пожарникарите в района на регионалния център Любляна, където са регистрирани 152 инцидента, в Кран (102) и Целе (39). На място са се отзовали 161 пожарникарски екипа, от които седем са професионални.

Най-силно засегнати от бурята са общините Коменда и Церкле в областта Горенско. Снимки на опустошеното село Кланец публикува и министърът на земеделието Янез Циглър Крал.

В някои райони сутринта все още няма електричество, включително в района на столицата. В някои общини са наводнени спортни и училищни сгради. Пожарникарите ще продължат да отстраняват паднали дървета и днес.

Буря с градушка е засегнала няколко района в страната. Пожарникари доброволци са изпомпвали вода от наводнени помещения, отстранявали са последствията от нахлуването на дъждовна вода, помагали са на гражданите да защитят имуществото си и са предприемали превантивни мерки, за да предотвратят по-нататъшни щети.

В област Горенско силният вятър е отнесъл покривите на няколко сгради, а заради обилните валежи водата е започнала да навлиза в жилищни и други сгради.