Климатичните модели за тази година очертават динамична картина, в която естествените климатични колебания отново играят ключова роля. Сред тях Ел Ниньо заема централно място — явление, което периодично променя баланса между океаните и атмосферата и влияе на времето в различни части на света.

Ел Ниньо възниква в екваториалната част на Тихия океан, когато повърхностните води там се затоплят необичайно. Това на пръв поглед локално изменение има глобални последици: променят се валежните модели, температурите се повишават в някои региони, а други страдат от суши или наводнения. Именно затова климатолозите следят внимателно всяка негова поява.

През последните месеци учените отчетоха условия, свързани с развитие на Ел Ниньо, макар и с различна интензивност в отделните прогнози. Част от моделите сочат, че явлението може да остане слабо до умерено, докато други предупреждават за възможни по-осезаеми ефекти в определени региони. Това несъгласие между моделите е характерно за преходни климатични периоди и прави прогнозите по-несигурни.

На глобално ниво най-често очакванията при Ел Ниньо са за повишени температури, особено в вече затоплящ се климат. В същото време части от Югоизточна Азия и Австралия могат да се сблъскат с по-сухи условия, докато в Южна Америка често се наблюдават по-интензивни валежи и наводнения. Европа, включително Балканите, обикновено изпитва по-непряко влияние, но може да усети промени в циркулацията на въздушните маси, които да доведат до по-нестабилно време през определени сезони.

Тази година особен интерес предизвиква въпросът как Ел Ниньо ще взаимодейства с дългосрочната тенденция на глобално затопляне. В последните години температурните рекорди се увеличават, а комбинацията между естествени климатични цикли и антропогенни промени може да засили екстремните явления. Затова климатолозите подчертават, че дори умерен Ел Ниньо може да доведе до значими локални последици.

Глобалното затопляне е дългосрочна тенденция на повишаване на средните температури на Земята, която се наблюдава най-вече от втората половина на 20-и век насам и продължава да се ускорява и през последните години. Основната причина, според научния консенсус, е натрупването на парникови газове в атмосферата — най-вече въглероден диоксид (CO₂), метан (CH₄) и азотни оксиди, които се отделят при изгаряне на изкопаеми горива, промишлени процеси, транспорт и интензивно земеделие.

Най-ясният знак за тази тенденция е повишаването на глобалната средна температура. Последните години редовно попадат сред най-топлите, откакто се водят системни измервания. Това затопляне не е равномерно — някои региони се затоплят по-бързо от други, а в полярните области процесът е особено изразен.

Освен температурите, се наблюдават и други промени: по-чести и по-интензивни горещи вълни, по-продължителни суши в някои райони и по-силни валежи и наводнения в други. Това е така, защото по-топлата атмосфера задържа повече влага и променя циркулацията на въздушните маси.

Океаните поемат голяма част от излишната топлина, което временно забавя затоплянето на атмосферата, но също така води до затопляне на морската вода. Това влияе на морските екосистеми, рибните популации и повишаването на морското равнище чрез разширяване на водата и топене на ледниците.

Към тази дългосрочна тенденция се добавят и естествени климатични колебания като Ел Ниньо и Ла Ниня, които могат временно да усилят или отслабят затоплянето в отделни години, без да променят основната посока на процеса.

Прогнозите за следващите месеци остават предпазливи. Очаква се по-ясна картина да се оформи, когато океанските температури в Тихия океан се стабилизират и атмосферната реакция стане по-предсказуема. Дотогава учените ще продължат да наблюдават внимателно развитието на явлението, което макар и далечно по география, има потенциал да влияе на времето по целия свят.