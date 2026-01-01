Около 225 тревисти растения, реагирали положително на канабис при полеви тест, са открити на 10 юни 2026 г. от полицейски служители на РУ–Петрич. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

Близо половин тон канабис откриха в две села в общините Петрич и Сандански

Растенията били засадени в обезлесен участък в местността „Чалията“, в землището на село Камена. Общото им тегло е приблизително 13,2 килограма.

Откриха нива с канабис край Петрич

За случая е уведомена компетентната прокуратура, а по него е образувано досъдебно производство.