Подобряването на свързаността и насърчаването на инвестиционния обмен обсъдиха днес президентът Илияна Йотова и министър-председателят на Сърбия Джуро Мацут, който е на посещение у нас за участие в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Разговорът се състоя в НДК, където се проведе форумът на високо равнище, на което домакин беше българският държавен глава.

Илияна Йотова заяви, че интерконекторът България-Сърбия и магистралната връзка между нашите столици допринасят за енергийната сигурност и икономиката на двете страни и са пример за подобряването на свързаността в региона. Българският президент посочи, че изграждане на временен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 – Градина 2 ще облекчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете страни.

Илияна Йотова повдигна темата за обезлюдяването на района по българо-сръбската граница и посочи необходимостта от инвестициите за преодоляване на негативния демографски процес. По думите на президента трябва да се използват възможностите на трансграничното сътрудничество с цел икономическо укрепване на най-слабо развитите гранични райони.