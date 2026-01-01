Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на Деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26“, който ще се проведе на Учебен полигон „Корен“ на 11 юни.

НАТО провежда учение „Neptune Strike“ над България

В „STRIKE BACK 2026" участват над 1500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.