На 26 и 27 март 2026 г. ще се проведе съвместна тренировка във въздушното пространство на Република България (над учебен полигон „Ново село“ и в североизточната част на страната) в рамките на Мерките по усилена бдителност на НАТO „Neptune Strike“ 26-1.

Многонационалната бойна група на НАТО у нас ще проведе учение на полигон „Ново село“

„Neptune Strike“ демонстрира способностите на НАТО да използва и интегрира многонационални морски и ударни сили в кратки срокове и на големи разстояния, както и способността на НАТО да защитава цялата територия на Алианса, чрез координирани действия във въздушния, сухопътния и морския домейн.