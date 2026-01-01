Досъдебно производство за хулиганство е образувано срещу 24-годишен мъж, управлявал мотоциклет по опасен начин в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

На 10 юни около 10:40 часа в Първо районно управление в Стара Загора е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура. Според данните по случая същия ден на бул. „Никола Петков“ младият мъж е извършил действия, грубо нарушаващи обществения ред.

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По информация на полицията той е управлявал мотоциклет „КТМ“ на задна гума и е форсирал двигателя на превозното средство, с което е демонстрирал опасно поведение на пътя.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Стара Загора.