ДПС сигнализира ресорните европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т. нар. PNR-гейт, съобщиха от пресцентъра на партията. Отбелязва се, че са нарушени три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR.

В сигналите се посочва за злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 граждани на различни държави и неправомерно използване на данни, извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорa на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) Мартин Златков. Според ДПС данни са разгласени и разпространени в публичното пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване.

Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чиито граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни и националните структури, които оперират PNR-системата, както и европейски НПО-та, които работят по темите на защита на демокрацията, гражданските права и защита на личните данни.

Припомняме, че преди дни министър Иван Демерджиев бе изслушан в парламента относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Министърът представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, както и за съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души. Заради това от ДПС подадоха сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата.