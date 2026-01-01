Губернаторът на руската Омска област Виталий Хоценко заяви, че регионът в Западен Сибир е бил атакуван от украински дронове, предаде Ройтерс.

В публикация в Телеграм Хоценко написа, че няколко дрона са достигнали „северната промишлена зона на Омск“, който се намира на около 2 700 километра от територията, контролирана от Украйна, близо до руската граница с Казахстан.

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Губернаторът заяви, че щетите от атаката се изясняват и че аварийните служби работят за „ликвидиране на последиците“ от удара. Хоценко не уточни къде точно е бил нанесен удара, но в северните покрайнини на Омск се намира нефтопреработвателният завод на „Газпромнефт“, който е най-големият в Русия, отбелязва Ройтерс.

Украйна засилва кампанията си от удари срещу руските нефтопреработвателни заводи, което води до остър недостиг на гориво в цялата страна, отбелязва Ройтерс.

Ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко потвърди, че украинските въоръжени сили са атакували нефтопреработвателния завод в Омск, предаде Укринформ.

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„Нефтопреработвателният завод в Омск, един от ключовите обекти за преработка на петрол в Русия, който се намира далеч от Украйна, е бил ударен. Той ще преустанови дейността си“, написа Коваленко в Телеграм.

По-рано днес Укринформ съобщи, че подразделения на украинските въоръжени сили са нанесли удари по три нефтопреработвателни завода в Русия, място за разполагане на вражеска ракетна бригада, както и по петролни терминали във временно окупирания Крим и в руската Ленинградска област.