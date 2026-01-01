Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с френския си колега Еманюел Макрон координацията на дипломатическите усилия за постигане на мир, ситуацията на фронтовата линия и нуждата на Украйна от допълнителни системи за противовъздушна отбрана, предаде Укринформ.

В приложението „Телеграм“ Зеленски заяви, че Макрон е бил информиран за настоящите дипломатически перспективи.

Макрон и Зеленски обсъждат засилване на натиска върху Русия

„Важно е всяка стъпка, която предприемаме в преговорите, в оказването на натиск спрямо Русия и в приближаването към мира, да бъде възможно най-добре подготвена и координирана с нашите ключови партньори“, подчерта украинският президент, като допълни, че „Европа трябва да участва в дипломатическия процес и гласът на Европа трябва да има тежест“.

Президентът също така е информирал френския си колега за ситуацията на бойното поле и ключовите заплахи за сигурността. Двамата са обсъдили и начините за увеличаване на защитата на въздушното пространство на Украйна, по-специално необходимостта от допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

По-рано Зеленски обсъди засилването на противовъздушната отбрана и с шведския премиер Улф Кристершон.