Черен ден за българската природозащита. Трудът на повече от три десетилетия, мечтите на поколения природозащитници и надеждата за завръщането на символа на българската природа бяха опустошени за броени часове при тежко престъпление срещу природата в сърцето на Стара планина.

На 18 август, след получаване на притеснителни данни от GPS предавателя на Боев - първия освободен у нас брадат лешояд, се сформираха екипи на терен на Дирекция НП „Централен Балкан“ и Българското дружество за защита на птиците (включително специализираният екип за борба с отровите с куче), които незабавно се отправиха към последните координати в Националния парк, в парков участък „Калофер“ (в района на зимния маршрут от м. Паниците към връх Ботев).

На място са били намерени мъртви Боев, както и четири черни лешояда, два белоглав лешояд и един гарван. По-късно от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ съобщиха, че има и девета мърта птица - от вида черен лешояд. Птиците са намерени в труднодостъпен планински терен, в непосредствена близост до труп на крава, в който имаме сериозни съмнения, че е била поставена отровна примамка.

Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“

На място на Боев е била оказана незабавна първа помощ, но въпреки усилията на екипите, птицата е починала по време на транспортирането ѝ до Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани".

"Боев бе първият освободен от екипа на Зелени Балкани в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“ брадат лешояд, след десетилетия, в които видът бе изчезнал от природата на България. Това се случи през май 2025 г. в ПП „Сините камъни“, по програмата за възстановяване на вида у нас. Птицата оцеля цяла година, в която посети близки и далечни дестинации. Само преди дни, на 13 август, Боев се завърна в „у дома“ след дълго пътешествие, в което успя да оцелее, прелитайки 14 100 км и преминавайки през 8 европейски държави.

Всички девет птици са били транспортирани до клиниката на Спасителния център на Зелени Балкани, където ветеринарните лекари ще направят аутопсия. Проби от птиците и примамките, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа за доказване наличието на токсични вещества.

По случая работят екипи на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, РПУ-Карлово, ОДБХ-Пловдив, „Зелени Балкани“ и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

За престъплението е сигнализиран сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към ГД „Национална полиция“ и са предприети незабавни процесуално-следствени действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Припомняме, че посегателствата срещу защитени видове и използването на отрови са престъпления с изключително висока обществена опасност и подлежи на наказание по НК.

В момента на терен са екипи на Зелени Балкани, БДЗП, НП „Централен Балкан“ и институции, които обследват терена с дрон и специално обучени за намиране на отрови кучета.

Екипът на "Зелени Балкани" съдейства на разследването и е на разположение на всички институции, работещи по случая, посочиха от организацията.