Локализиран е пожарът, който от вчера гори в труднодостъпна местност между селата Тлачене и Габаре, община Бяла Слатина. Той обхвана площ около 1200 дка и в неговото гасене се включи и военен вертолет. Пожарникарите обясниха, че той може да носи вода до два тона, като я взима от язовира на село Върбица.

На този етап пожарните екипи продължават да гасят малки огнища. Нов пушек бе забелязан на около километър от мястото на настоящия пожар, отново в труднодостъпна гориста местност, и натам също бе изпратен екип.

Днес 29 пожарникари от районните служби в Бяла Слатина, Мездра, Роман и Враца, заедно с осем противопожарни автомобила и десет горски служители, се бориха с огъня. На място бе докарана и тежка техника, която да прави просеки.

Пожарът бе овладян и по-рано през деня, но заради силния вятър отново се разгоря.