Руски самолет, използван за борба с бедствия и аварии, е прелетял над България на път към Сърбия, където ще окаже помощ в гасенето на горските пожари. Полетът е бил с хуманитарен характер и е извършен след официална заявка от сръбската страна.

От Министерството на външните работи уточниха, че прелитането е било съгласувано с всички отговорни български институции и за него са издадени необходимите разрешения.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:



Борт МЧС России Ил‑76 направлен в Республику Сербию для тушения природных пожаров



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По информация на сръбската медия РТС става дума за самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация. Машината е преминала през българското въздушно пространство между 20:14 и 21:05 часа, след което е кацнала на летището „Константин Велики“ в Ниш в 20:20 часа местно време.

От Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха, че самолетът е предназначен за гасене на пожари. От ведомството посочват, че България е съдействала максимално бързо за осъществяването на полета, тъй като пожарите в Сърбия се разрастват в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони.

„Става дума за хуманитарен полет, извършен след нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия“, уточняват от МВнР.

При подготовката на полета българските институции са издали необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. Към момента не е получен обратният полетен план.

На фона на продължаващите пожари в западната ни съседка властите определят преминаването на руския самолет през българското въздушно пространство като част от международната координация за овладяване на бедствието.

В Сърбия се очертава тежка ситуация около овладяването на горските пожари и местните власти се обърнаха към Москва с молба за помощ, посочи ТАСС. В Ниш се намира централата на създадения през 2012 г. Руско-сръбски хуманитарен център.

Самолетът е оборудван със специално разработено за Ил-76 устройство за гасене на пожари, което може да излива до 42 тона вода върху най-интензивните огнища, покривайки площ с размери до 700 на 65 метра. Поради това пригоденият за гасене на горящи масиви самолет е известен като "пожарен бомбардировач".