Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Италианската република, със седалище в град Сиена и консулски окръг, обхващащ територията на област Тоскана.

Функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Сиена ще бъдат изпълнявани от г-н Джанкарло Ара, който притежава богат управленски и организационен опит. Г-н Ара е президент на SHRO Италия - организация с нестопанска цел, ангажирана с развитието на фундаменталните генетични изследвания за лечение и диагностика, и изпълнителен директор на център за регенеративна медицина и хирургия.

Откриването на почетно консулство на България в Сиена ще създаде нови възможности за развитие на сътрудничеството на регионално равнище и ще допринесе за по-нататъшното развитие на традиционно активните връзки между България и Италия във всички области от взаимен интерес.

Почетният консул ще съдейства за разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни, както и за защита на правата и интересите на българската общност в област Тоскана.