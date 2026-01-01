Ник Кирьос разкри, че се е провалил на допинг тест, след като е дал положителен резултат за кокаин, пише Vesti.bg , позовавайки се на BBC/ Daily Mail

Бившият финалист от Уимбълдън преживя трудни няколко години с постоянни контузии и призна, че тежката цена, която са платили за кариерата му, дава „известен контекст“ за проваления му тест.

„Исках да го чуете първо от мен“, започна Ник Кирьос дългото си изявление в Instagram.

„Наскоро се провалих на допинг тест в Майорка, след като дадох положителен резултат за кокаин. Направих огромна грешка и поемам пълна отговорност за нея. Съжалявам пред феновете си, семейството си, спонсорите си и всички близки до мен. Най-вече съжалявам пред децата, които ме следват. Знам какъв пример дава това и съм дълбоко разочарован от себе си“, разкрива той.

„Няма да си търся оправдания, но искам да дам известен контекст за това къде се намирам. Последните две години на контузии ми се отразиха изключително тежко – както физически, така и психически. Тялото ми вече не е в състояние да прави това, което умът ми очаква от него, а да се примиря с факта, че съм близо до края на кариерата си, се оказа по-трудно, отколкото някога съм си представял“, допълва той.

„Винаги съм казвал, че не аз избрах тениса - тенисът избра мен. Но да пуснеш нещо, което е било целият ти живот, е едно от най-трудните неща, с които някога е трябвало да се сблъскам. На моменти се чувствах безпомощен и сам. Нищо от това не оправдава стореното от мен“, обяснява Кирьос.

„Добрата новина обаче е, че това ми действа като събуждане. През следващите 28 дни ще се оттегля от социалните мрежи и обществения живот, докато се съсредоточа върху това да стъпя на краката си. Бих помолил хората да уважат личното ми пространство през това време и най-вече това на семейството ми. Съжалявам. Ще работя върху себе си и ще се върна по-добър. Ник“, завършва изявлението му.