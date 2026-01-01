Да се увеличи броят на точките за контрол по пътищата на страната – за това се договориха на първото координационно съвещание ръководителите на ключови институции с контролни функции при превоза на стоки, съобщиха от Агенция „Митници“.

В заседанието, което се проведе днес в Централно митническо управление, участваха Николай Шушков – директор на Агенция „Митници“, изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов, главен комисар Антон Златанов – директор на ГД „Гранична полиция“, Олег Асенов - директор на „Национално тол управление“, както и представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Българска агенция за безопасност на храните.

По време на срещата са били анализирани резултатите от досегашните „роуд стоп“ проверки на товарни превозни средства, които са част от компенсаторните мерки във връзка с приемането на страната ни в Шенгенското пространство. Бе отчетено, че резултатите се повишават, но са необходими повече точки за контрол.

Контролните действия за тежкия трафик са концентрирани на подходящи площадки по основни пътища във вътрешността на страната, след като бившите гранични пунктове на вътрешни граници се трансформираха в гранични преходи, допълват от Агенция „Митници“.

Проверките целят противодействие на нелегалната миграция, сивата икономика, нарушенията с акцизни стоки, контрабандата и др. нарушения и престъпления, свързани с превоза на стоки от други държави членки и трети страни през страната.

Координацията между администрациите цели извършване на съвместни действия, при които всяка от институциите работи в рамките на своите правомощия, като същевременно се реализира по-всеобхватен контрол и икономия на време за изрядните икономически оператори, без да се възпрепятства движението на превозни средства, добавят от агенцията.