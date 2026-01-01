Десетки хора загинаха при свлачище в златна мина в западната част на Централноафриканската република, на границата с Камерун, предаде Франс прес, позовавайки се на представители на местните власти.

Един от тях съобщи за около 40 жертви при инцидента, който е станал по-рано днес в мината "Замбое", на около 50 километра от град Бабуа, на границата между ЦАР и Камерун.

Други източници споменаха за най-малко 100 загинали.

"На този етап ни е трудно да определим официалния брой на жертвите", призна Лоран Нгон Баба, депутат от Бабуа, в интервю за АФП.

Свлачищата в мини са често явление в страната, богата на полезни изкопаеми, които често са експлоатирани незаконно, извън какъвто и да било държавен контрол, отбелязва Франс прес.

Централноафриканската република е богата на природни ресурси, включително злато, диаманти, уран и други полезни изкопаеми. Добивът на злато е важен източник на доходи за местното население, но значителна част от минната дейност се извършва неформално или незаконно, често при опасни условия.

В малките златни мини работниците нерядко използват примитивни методи и оборудване, без достатъчно мерки за безопасност и без стабилно укрепване на тунелите и откритите изкопи. Това увеличава риска от свлачища, срутвания и други тежки инциденти.

Проблемът е особено сериозен в отдалечените райони на страната, където държавният контрол е ограничен. Миньорите често работят без официални разрешителни, а при инциденти спасителните операции са затруднени от липсата на техника и трудния достъп до минните обекти.

Подобни трагедии не са рядкост и в други африкански държави с развит неформален добив на злато. Незаконният и нерегулиран минен сектор остава сериозно предизвикателство за властите заради рисковете за живота на работниците и трудните условия, при които се извършва добивът.