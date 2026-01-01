21-годишна жена е пострадала при скок с парашут на летището край село Черньово, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 11:25 часа на 5 юли от столична болница.

Латвийка пострада след скок от самолет с парашут в землището на село Черньово

По първоначални данни при планов скок с парашут от самолет младата жена е получила фрактура на прешлен при приземяването.

Тя е настанена за лечение в отделение по неврохирургия без опасност за живота.

Пострадалият при скок с парашут военен е в интензивно отделение в стабилно състояние

По случая е образувано досъдебно производство.