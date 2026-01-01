Заместник-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, заедно с общински съветници, предлагат Столичната община да увеличи капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с близо 41,8 милиона евро. Докладът ще бъде разгледан на заседанието на Столичния общински съвет на 9 юли.

Предвижда се общината да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, като средствата ще бъдат използвани единствено за авансови плащания по вече сключени договори за доставка на нов подвижен състав.

Сред планираните покупки са 20 нови нископодови климатизирани съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса, 35 тролейбуса от марката „Шкода Електрик“ и 50 бързозарядни електробуса, както и 16 зарядни станции.

От Столичната община посочват, че осигуряването на средствата е спешно, за да не бъдат прекратени договорите заради забавени авансови плащания. Причината за отлагането досега е липсата на държавен бюджет за 2026 г., което е забавило и приемането на общинските бюджети.

Нови тролейбусни и автобусни линии: Планират сериозни промени в наземния транспорт на София

Новите превозни средства ще позволят изпълнението на решение на СОС от 30 април за разкриване на пет нови тролейбусни линии, две нови линии с електробуси, електрификация на шест съществуващи автобусни линии, удължаване на две тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други две.

Според мотивите към доклада модернизацията е от ключово значение, тъй като в момента едва 67 от над 200 трамвая в София са в рамките на стандартния си 30-годишен експлоатационен срок. Останалите са амортизирани и не отговарят на съвременните изисквания за комфорт, шум и достъпност.

На същото заседание общинските съветници ще разгледат и отделен доклад за увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска, както и за актуализиране на устава на дружеството.