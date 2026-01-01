67-годишен е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 4 юли около 10:20 часа по пътя Русе – Силистра, в района на Тутракан.

Според първоначалните данни мъжът с лек автомобил „Форд“ при завиване наляво отнел предимство на лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 53-годишен, вследствие на което последвал сблъсък. При удара 67-годишният водач получил тежки травми на вътрешни органи и е настанен в МБАЛ-Силистра.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Причините за произшествието се изясняват, образувано е досъдебно производство.