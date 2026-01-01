Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на САЩ, съобщиха от руското външно министерство.

Според Москва разговорът е бил четвъртият между двамата лидери от началото на годината и е преминал в „делови и изключително конструктивен“ тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украйна.

От руското външно министерство посочват, че Путин е поздравил Тръмп и американския народ по случай 250-тата годишнина от обявяването на независимостта на Съединените щати.

„Руската страна за пореден път подчерта предпочитанието си към политическо и дипломатическо уреждане на конфликта“, заявиха от министерството, като същевременно обвиниха Киев и европейските му съюзници, че допринасят за удължаването и ескалацията на войната.

Според Москва Путин е информирал Тръмп за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските въоръжени сили „напредват уверено“.

От Белия дом все още няма официален коментар по информацията за разговора.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че също е провел „много добър разговор“ с Тръмп.

„Има реална перспектива тази война да приключи, а решимостта на Америка е решаваща“, заяви Зеленски.

Сраженията в Донецка област продължават

Разговорът между Путин и Тръмп идва на фона на продължаващите бойни действия в Източна Украйна. Кремъл отдавна настоява, че войната ще приключи едва след като Русия установи пълен контрол над Донбас.

Русия обяви, че е превзела град Константиновка в Донецка област, определяйки това като „важен етап“ от военната операция.

Украинските военни обаче отрекоха градът да е под руски контрол. Според тях малки групи руски войници са проникнали в района, но украинските сили продължават контрасаботажни операции и удържат отбранителните си позиции.

Военно подразделение, което действа в района, публикува видеозапис от Константиновка и определи руските твърдения като „дезинформация, целяща да създаде илюзия за успех“.

Президентът Зеленски също отхвърли руските изявления.

„Това е поредната руска лъжа – опит да се създаде впечатление за успех“, заяви той.

Според базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW) преувеличените твърдения на Москва са част от информационна кампания, която цели да внуши, че руската победа е неизбежна, а украинската отбрана се разпада.

През последните седмици Украйна засили ударите с ракети и дронове срещу руска енергийна и военна инфраструктура, включително петролни рафинерии, пристанища и заводи за военно производство.

В събота украински дронове атакуваха петролен терминал в Санкт Петербург, който според Зеленски осигурява приходи за финансирането на руската военна кампания.