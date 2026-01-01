Президентът Владимир Путин заяви вчера, че Русия ще продължи да следва на бойното поле целта си да превземе изцяло четири украински области, отхвърляйки, както той каза, ново предложение от страна на Украйна за ограничаване на военните действия в продължаващата вече повече от четири години война, предаде Ройтерс.

В интервю за журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, Путин каза също, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената й промишленост. Той отбеляза, че Русия се справя добре с проблемите с доставките на гориво, свързани с украинските удари.

На среща с министри и ръководители на големи петролни компании по-рано през деня Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но подчерта, че Русия се справя със ситуацията.

Путин нареди спешни мерки след украинските удари по руската инфраструктура

В интервюто със Зарубин президентът каза, че Украйна е предложила двете страни да прекратят ударите в дълбочина като стъпка към мира. Москва обаче смята, че това е средство за отслабване на натиска върху украинските сили по протежение на фронтовата линия с дължина 1250 км и няма да допусне то да я отклони от военните й цели.

"Ясно е защо се прави това предложение – защото нашите ответни удари дълбоко на украинска територия са значително по-силни, имат по-голям ефект и, честно казано, са по-разрушителни", каза Путин.

"Предвид катастрофалния дефицит на личен състав, украинските въоръжени сили очевидно смятат, че това може да бъде тяхното спасение. Но спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове", допълни той.

От канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски за момента не са отговорили на отправената късно през нощта молба за коментар на изявленията на Путин. По-рано този месец Зеленски написа отворено писмо до Путин, в което му предложи лична среща, но руският лидер отхвърли предложението.

Украинските атаки са целят "да отклонят вниманието и силите ни от постигането на основните цели – пълното освобождаване на Донбас и Новоросия, каза в интервюто руският президент, говорейки за двете области от Донбас и съседните Запорожка и Херсонска област.

Путин отдавна настоява Украйна да се откаже от позиции, които все още държи в Донецката област в Донбас като ключово условие за всяко мирно споразумение. Седем месеца след нахлуването си през 2022 г. Русия анексира четирите области – Донецката и Луганската област в Донбас, както и Херсонската и Запорожската, които контролира само частично, посочва Ройтерс.

Коментирайки кампанията на Украйна с дронове със среден и голям обсег, Путин каза: "Първата задача е бързо и съществено да увеличим производството на онези системи за противовъздушна отбрана, които са най-необходими".

"Всички удари, където и да поразят наша инфраструктура, не оказват никакво влияние върху ситуацията на фронта, по линията на бойното съприкосновение", допълни той.

Путин заяви, че Русия очаква възобновяване на дипломатическите усилия, ръководени от САЩ, за прекратяване на войната, както и ново посещение в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, веднага щом се реши "горещата фаза" на американско-израелския конфликт с Иран.

Той изглеждаше изрази съгласие с коментарите от миналата седмица на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че "не е било постигнато официално споразумение по време на преговорите на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска миналата година, въпреки че предложенията на САЩ са били обсъдени".

"Никой не е подписвал нищо, но обсъдихме някои възможности за прекратяване на конфликта в Украйна", заяви руският президент. Той каза, че американската страна е поискала компромиси, които, според него, са били включени в предложенията, представени от американците по време на преговорите.

Путин намекна, че беларуският президент Александър Лукашенко, с когото имаше двудневни разговори през изтеклата седмица, би могъл да съдейства за мирните преговори. Той не спомена твърденията на Украйна, че Русия се опитва да въвлече Беларус още повече в конфликта.

Острите изявления на киевския режим, които мнозина възприемат като опит да бъде въвлечена Беларус във военните действия, не предизвикват паника сред ръководството на страната, макар да са повод за сериозна загриженост, каза Путин, цитиран от ТАСС, разказвайки за срещата си с Лукашенко.

Президентът на Беларус е готов по всякакъв начин да подкрепи уреждането на конфликта в Украйна с мирни средства, подчерта той.

Беларус позволи територията й да бъде използвана в началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но Лукашенко се ангажира да не изпраща войски да участват в бойните действия, отбелязва Ройтерс.