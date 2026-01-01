Руското правителство трябва да предприеме допълнителни мерки, за да компенсира последствията от украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.

В изказване по време на заседание на правителството Путин каза, че Украйна нанася удари по граждански обекти, тъй като губи територия, и добави, че ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия.

Путин: Атаките срещу граждански обекти целят дестабилизация на Русия

По-рано Путин заяви, че Украйна атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото.

От началото на годината украинските атаки срещу петролни рафинерии се удвоиха, което доведе до дълги опашки и по-високи цени на горивата в някои региони. Киев твърди, че целта му е да отслаби лючов източник за финансиране на руските военни действия и да покаже на руснаците, че конфликтът вече не се води далече от тях.