Руският президент Владимир Путин заяви, че Украйна атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото, предаде Ройтерс.

От началото на годината украинските атаки срещу петролни рафинерии се удвоиха, което доведе до дълги опашки и по-високи цени на горивата в някои региони, отбелязва Ройтерс. Киев твърди, че целта му е да отслаби един от ключовите източници за финансиране на руските военни действия и да покаже на руснаците, че конфликтът вече не е нещо далечно.

Говорейки пред випускници на учебни заведения на военните и службите за сигурност, Путин заяви, че не вижда основания за преки преговори с украинския президент Володимир Зеленски предвид ударите на Киев по, както той каза, цивилни обекти.

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„Ударите срещу гражданска инфраструктура – към какво са насочени те? Към дестабилизиране на обществото. В условията на такава мащабна офанзива, когато целият Запад работи за тях (украинците) и тези дронове пристигат в огромни количества, целта е да се създаде усещане за несигурност относно действията на руските въоръжени сили“, заяви той по време на излъчваната по телевизията среща.

Путин заяви също, че руските войски са близо до установяване на контрол над украинския град Костянтинивка (Константиновка на руски език) - южната опорна точка на т. нар. „укрепен пояс“ в Донецка област, от която Москва настоява Киев да се откаже.

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Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков от своя страна заяви, че САЩ се отдалечават от договореностите, постигнати между Путин и американския президент Тръмп по време на среща на върха в Аляска миналата година, съобщава агенция Интерфакс.