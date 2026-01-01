Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма никакво намерение да сложи край на войната в Украйна и че Киев се подготвя за нови атаки, предаде Ройтерс.

"Днес нямаше тишина по фронтовите линии. Бойните действия продължават", каза Зеленски в ежедневното си видеообръщение.

"Русия няма абсолютно никакво намерение да сложи край на тази война. И, за съжаление, се подготвяме за нови атаки. Мирът обаче ще дойде. Точно върху това работим", добави украинският лидер.

Зеленски също така заяви, че украинският главен преговарящ Рустем Умеров го е запознал с резултатите от неотдавнашните му "политически" и "технически" срещи в САЩ.

"Ясно е, че в момента войната в Иран привлича най-голямото внимание на Америка. Там обаче има и подкрепа от страна на американския народ за прекратяване и на тази война тук в Европа", допълни украинският лидер.

Преговорите между Русия и Украйна досега не са довели до нищо конкретно и бяха изместени на заден план от конфликта в Близкия изток. Обявяването на примирието между САЩ и Иран обаче породи известна надежда за възобновяване на усилията за мир в Украйна, посочва Франс прес.