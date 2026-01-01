Столична община продължава дейностите по миене на транспортни подлези на територията на София като част от регулярното почистване и поддържане на уличната мрежа. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са насочени към поддържането на по-чиста градска среда и ограничаване на натрупаните замърсявания в ключови пътни участъци.

С цел безопасното извършване на дейностите и минимално затруднение на трафика, миенето ще се извършва в нощните часове, като в следните участъци ще бъде въведена временна организация на движението и забрана за влизане на пътни превозни средства:

На 05.06.2026 г. от 00:30 ч. до 04:30 ч. - транспортен подлез на бул. „ Ген . Скобелев “ при НДК;

от 00:30 ч. до 04:30 ч. - транспортен подлез на бул. „ . “ при НДК; На 13.06.2026 г . от 00:30 ч. до 04:30 ч. - транспортен подлез на бул. „ Пейо К. Яворов “ при Телевизионната кула;

. от 00:30 ч. до 04:30 ч. - транспортен подлез на бул. „ “ при Телевизионната кула; На 19.06.2026 г. от 00:30 ч. до 02:00 ч. - северно пътно платно на транспортния подлез на бул. „ Сливница “ при пл. „Лъвов мост“;

от 00:30 ч. до 02:00 ч. - северно пътно платно на транспортния подлез на бул. „ “ при пл. „Лъвов мост“; На 25.06.2026 г. от 00:30 ч. до 02:00 ч. - южно пътно платно на транспортния подлез на бул. „ Сливница “ при пл. „Лъвов мост“;

от 00:30 ч. до 02:00 ч. - южно пътно платно на транспортния подлез на бул. „ “ при пл. „Лъвов мост“; На 25.06.2026 г. от 02:00 ч. до 05:00 ч. - транспортен подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“.

Столична община

Дейностите са част от регулярното почистване на уличната мрежа в столицата и се извършват при подходящи метеорологични условия.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.