Столична община продължава дейностите по миене на транспортни подлези на територията на София като част от регулярното почистване и поддържане на уличната мрежа. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са насочени към поддържането на по-чиста градска среда и ограничаване на натрупаните замърсявания в ключови пътни участъци.
С цел безопасното извършване на дейностите и минимално затруднение на трафика, миенето ще се извършва в нощните часове, като в следните участъци ще бъде въведена временна организация на движението и забрана за влизане на пътни превозни средства:
- На 05.06.2026 г. от 00:30 ч. до 04:30 ч. - транспортен подлез на бул. „Ген. Скобелев“ при НДК;
- На 13.06.2026 г. от 00:30 ч. до 04:30 ч. - транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула;
- На 19.06.2026 г. от 00:30 ч. до 02:00 ч. - северно пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“;
- На 25.06.2026 г. от 00:30 ч. до 02:00 ч. - южно пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“;
- На 25.06.2026 г. от 02:00 ч. до 05:00 ч. - транспортен подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“.
Дейностите са част от регулярното почистване на уличната мрежа в столицата и се извършват при подходящи метеорологични условия.
Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.