Няколко души са загинали, след като лек самолет се разби край град Медулин в южната част на хърватския полуостров Истрия, съобщава ХИНА, позовавайки се на местната полиция.
Според местни медии са загинали четирима души, а други двама все още се издирват.
Small plane crashes near Medulin - unofficially 4 dead.https://t.co/BUA3KqMJk2— Croatian-Istrian (@IstrianMario) June 4, 2026
По първоначални данни полицията е получила сигнал около 11:20 часа местно време (12:20 българско), че малък самолет се е разбил между населените места Кащиюн и Медулин. Незабавно на мястото са били изпратени екипи на спешните служби.
Tragična nesreča je danes dopoldan pretresla hrvaško Istro https://t.co/l7kt1ZABhK— Nova24TV (@Nova24TV) June 4, 2026
"Всички спешни служби в момента са на терен, включително екипи на бърза помощ, пожарникари и полицейски служители, които предприемат мерки и действия в рамките на своите правомощия", заяви говорител на полицията.