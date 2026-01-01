Как се формира сметката за парно в топлофицираните сгради? Кой отчита реалното потребление и защо в края на сезона често има изравнителни сметки – за доплащане или връщане на пари? И доколко точният отчет на уредите влияе върху това колко плаща всеки домакин? На тези въпроси отговарят от „Топлофикация София“.

Въпреки че е юни и темата на пръв поглед не е „гореща“ за много домакинства, именно сега се извършва отчетът и анализът на изминалия отоплителен сезон, както и планирането на семейния бюджет и възможностите за бъдещи икономии.

Какво е дялово разпределение?

Дяловото разпределение се прилага в топлофицирани сгради, етажна собственост. Това означава, че разходът на топлинна енергия се отчита за цялата сграда, а после се разпределя между отделните апартаменти, посочват от дружеството.

Всяка сграда има общ топломер, разположен в абонатната станция. На първо число всеки месец служител на „Топлофикация“ отчита данните – електронно и автоматизирано.

След това те се предават към фирмите за дялово разпределение, т.нар. топлинни счетоводители, които извършват отчет на индивидуалните уреди. Те разпределят енергията за отопление, за подгряване на вода и за сградна инсталация.

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Сградна инсталация

Сградната инсталация е съвкупността от тръбите – вертикални и хоризонтални щрангове, чрез които топлината достига до всеки апартамент. Енергията, която те излъчват, се начислява на всички имоти в сградата през отоплителния сезон, независимо дали ползвате отопление, или не.

А изчислението й става спрямо площта и обема на имота, съгласно утвърдена методика или по избран от живущите процент.

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Защо точният отчет на уредите е толкова важен?

Използвайки всички данни от индивидуалните разпределители – топломери и водомери – тези фирми изчисляват какво количество енергия е изразходвано от всеки апартамент. В зависимост от това дали сте избрали реален, или прогнозен отчет, сумата се начислява на база на реална консумация или на база разходът от предходен период.

Ако сте на прогнозен отчет, месечното ви потребление се определя според разхода от предходния период. След края на отоплителния сезон и отчета на уредите се изготвя изравнителна сметка, която показва разликата между прогнозната и реалната консумация. Въз основа на тази информация „Топлофикация“ издава обща фактура, която отразява разликата между реалния разход, отчетен от топлинния счетоводител и извършените за периода плащания. Съответно имате – или да получавате, или да доплащате.

Възражения по изравнителната сметка може да направите до 31 август. За въпроси по нея трябва да се обърнете към вашия топлинен счетоводител.

Ако живеете в сграда с дистанционен месечен отчет, заплащате реално консумираната енергия и не получавате изравнителна сметка. И голямо предимство при такъв отчет е, че не е нужно да осигурявате достъп.