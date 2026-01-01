Убийците на бизнесмена Владимир Янков не са взели значителни суми пари, инвестиционно злато и колекцията му от скъпи часовници, съобщава „24 часа“. Това поставя под съмнение версията за грабеж като основен мотив за престъплението.

По информация на изданието в дома на Янков в Банкя са открити над 50 000 евро, златни кюлчета и ценни часовници. Част от банкнотите били обгорели и са открити върху тялото на бизнесмена. Някои от кюлчетата се деформирали от високата температура при пожара.

Първоначално огнеборците предположили, че парите са били скрити в окачения таван и са паднали оттам вследствие на огъня. При последвалия полицейски оглед обаче било установено, че в къщата има отворен сейф, в който също се намирали пари и инвестиционно злато. Според разследващата версия двама души са чакали Янков в дома му вечерта на 25 юли. Малко преди това той се прибрал от ресторант, където вечерял с приятели. Камери в района заснели двама мъже с тъмни дрехи и качулки, които се навъртали около къщата. Единият носел раница, като се проверява дали именно в нея е бил пренесен бензинът, използван по-късно за подпалването.

Аутопсията е показала, че преди смъртта си Янков е бил пребит. Разследващите допускат, че е бил удрян с ръце и ритан, като не се изключва използването и на тъп предмет. Една от версиите е, че нападателите го измъчвали, за да разберат къде държи парите и ценностите си.

След убийството извършителите опитали да заличат следите си с белина, а след това полели тялото и части от къщата с бензин и предизвикали пожар. Проверява се откъде е било взето горивото.

Огънят е унищожил и евентуални следи от взлом. Затова разследващите работят по версия, че нападателите или са успели професионално да отключат входната врата, или са разполагали с подправен ключ. Според информацията двамата познавали добре навиците на Янков. Той използвал шофьор и домакин през делничните дни, което вероятно било известно на извършителите.

Фактът, че пари, злато и скъпи вещи са останали в имота, е сред причините към момента престъплението да не се разглежда като грабеж, придружен с убийство. В същото време разследващите все още нямат категоричен мотив за евентуално поръчково убийство.

По данни на изданието Янков нямал известни сериозни лични или бизнес задължения и не бил известен като човек, който отпуска заеми. Разпитани са хората, с които е бил непосредствено преди смъртта си, включително гимнастичката Симона Пейчева, като според публикацията подозренията спрямо тях са отпаднали.