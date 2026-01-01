Големият шампион от четвъртия сезон на “Игри на волята” Алекса Ерски и неговата партньорка Десислава Сапунджиева се класираха за следващия етап на отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите. Те постигнаха убедителна победа над сребърния медалист от сезон четири Филип Атанасов-Фифо и състезателката по борба Елица Ерски.

Съревнованието между двата отбора беше повторение на вълнуващия финал между шампиона и неговия подгласник. Сблъсъкът започна с надмощие на Алекса и Сапунджиева, което задържаха до самия край на битката. Затруднения с част от силовите елементи не позволи на дуото Филип-Елица да достигне до логическата задача навреме и те отпаднаха от състезанието.

Племето на Вулканите направи грешен избор за победител и ще трябва да стартира следващата териториална битка със сериозно закъснение. Въпреки неправилното предположение, по молба на победителите Алекса и Сапунджиева, Червените получиха ценни хранителни запаси. Универсалният воин Филип Атанасов гостува на Мартин Кънев в новата дигитална поредица “По правилата на Мартин”. Там той разказа за участието в LactoFlor - Битка на звездите и премина през редица любопитни предизвикателства. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

“Игри на волята” се завръща в понеделник от 20:00 ч. по NOVA със следващата териториална битка и извънредна ситуация, след която играта няма да бъде същата.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.