Готвач, предприемач, телевизионно лице и една от най-разпознаваемите провокативни фигури в социалните мрежи. Божана Кацарова говори открито за парите, които печели като инфлуенсър, предложенията за създаване на OnlyFans профил, както и за трудностите, пред които се изправят жените, когато развиват собствен бизнес в България. Но зад ексцентричния образ стои и жена, която признава, че е преминала през тежка любовна история, загубила е част от увереността си и е преосмислила отношенията си с най-близките хора. Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва за токсичната привързаност, личните грешки и спокойствието, което открива в един нов етап от живота си.

„На хляба мекото, на работата лекото. Това е концепцията. Ако може да не се прави нищо, просто да вали, да си много велик и много ударен. Като не си ударен, не става. Парите не могат да ти купят класа“, казва Божана Кацарова, описвайки отношението си към успеха и начина, по който възприема собствения си публичен образ.

Тя признава, че след повече от десетилетие в медийното пространство вече гледа на себе си и като на продукт, който непрекъснато се развива. Образованието ѝ по маркетинг и комуникации ѝ помага да разбира по-добре механизмите на публичността и да управлява собственото си присъствие. Ексцентричността обаче често се оказва по-интересна за публиката от интелекта ѝ. Божана не крие, че живее в специфичен социален балон, но отправя послание към младите хора, които я разпознават и търсят контакт с нея: да се стремят към истинските неща, а не към демонстрацията на статус и пари.

„Хора, стремете се към по-истинските неща. А флексът идва впоследствие“, е посланието ѝ. Според нея успехът не се изчерпва с популярността и материалните придобивки, а самочувствието, макар и заразително, невинаги е доказателство за реални качества.

Между 20 и 25 хиляди евро месечно

Божана не се притеснява да говори и за финансовата страна на популярността си. По думите ѝ към момента месечните ѝ приходи като инфлуенсър са между 20 и 25 хиляди евро. Наред с възможностите, които публичността носи, тя обаче е категорична, че не всяко предложение заслужава да бъде прието.

Тя разкрива пред Мон Дьо, че е имала пикантно предложение за създаване на профил в OnlyFans, като първоначално ѝ били предложени 10 000 евро, а след това и процент от приходите на канала. Тя не посочва, че е приела предложението, а разказът ѝ поставя акцент върху избора как да използва популярността си и кои възможности да откаже.

За Божана финансовият успех не е достатъчен сам по себе си, ако идва за сметка на личните ѝ принципи. Тя критикува и обществената среда, в която според нея лесните пари и повърхностната популярност често се представят като желан модел за подражание.

„Просто ми е писнало от тъпото блато, в което всички плуват. Цялата тази концепция с лекия, прост живот, че това е новото смешно, това е новото забавно, а то не е!“, казва тя. Божана припомня, че е започнала пътя си от квартал „Подуяне“ в София, и вярва, че човек може да постигне много повече, когато използва ума си и търси различни възможности за развитие.

„Има бесен сексизъм“

Според Божана жените в България трябва да полагат повече усилия, за да докажат, че заслужават успеха си. Тя смята, че когато една жена развива собствен бизнес, не е достатъчно само да има добра идея и професионални умения. Необходими са още правилни контакти, внимателно поведение и способност да отстоява позициите си в среда, която невинаги е готова да приеме успеха ѝ.

„Мисля, че има бесен сексизъм. На една млада жена, която иска да развива собствен бизнес тук в България, да вземе кредит, да се развива, ѝ трябва много повече умствен капацитет, правилно почукване на правилните врати, конкретно държание, отколкото на един млад мъж“, заявява тя.

Божана критикува и склонността на обществото да се увлича по хора, които демонстрират силно самочувствие, без непременно да го подкрепят с реални постижения. За нея истинската стойност не се измерва единствено с известността, а с качествата, работата и средата, която човек изгражда около себе си.

Една година на съмнения и токсична привързаност

Зад увереното публично присъствие на Божана обаче стои и период, който тя описва като един от най-трудните в живота си. Миналото лято любовна авантюра я изправя пред емоционални преживявания, които не е очаквала и които постепенно започват да променят отношението ѝ към самата нея.

„Много крайно унизително се почувствах, когато миналото лято имах такава любовна авантюра с един човек, с който си позволих може би за единствения път до момента в живота ми толкова да се променя и направо да не мога да се позная“, разказва тя.

По думите ѝ връзката била белязана от токсична привързаност, конфликти и усещане за потискане. Божана допуска, че партньорът ѝ е изпитвал завист към случващото се в живота ѝ. Тя описва динамика, при която скандалите и последващото сближаване създават порочен кръг, от който е трудно да се излезе.

„Една година тотално ми се разказа играта“, признава Божана. Тежкият период я отдалечава и от част от най-близките ѝ приятели. Тя определя състоянието си като своеобразна микро депресия, която се опитвала да прикрива от околните, въпреки че вътрешно преживявала сериозни съмнения и емоционално изтощение.

Божана не твърди, че е поемала изцяло финансовата издръжка на партньора си, но признава, че не се е замисляла особено кой плаща сметката, когато двамата излизат. За нея по-същественото в тази история е не материалната страна, а начинът, по който отношенията са повлияли на самочувствието и личния ѝ живот.

„Аз бях задръстената“

Излизането от този период е свързано и с преосмисляне на отношенията ѝ със семейството. Божана признава, че е започнала да гледа по различен начин на поведението си към родителите и най-близките си хора. Осъзнала е, че понякога собственото ѝ его и нереалистичната самооценка са ѝ пречели да види стойността на хората около себе си.

„Моето семейство е съставено от най-феноменалните хора, за които можеш да си представиш. Те са готини, забавни, успешни, сърцати. Аз бях задръстената. Аз бях тая, която не можеше да разбере къде е флексът в това да имаш душевен комфорт и уединение в най-близкото ти крю“, споделя тя.

Това осъзнаване се превръща в една от важните промени в живота ѝ. Божана започва да поставя по-високо емоционалното спокойствие, близостта и подкрепата на хората, които са до нея, вместо да търси непрекъснато външно потвърждение за собствената си значимост.

„В момента съм много прясно влюбена“

Днес Божана определя периода, в който се намира, като може би най-хубавия досега. След трудностите и съмненията тя признава, че отново е влюбена и усеща началото на връзка, която възприема като нещо специално.

„Аз в момента съм много прясно влюбена. Мисля, че съм в началото на много истинска връзка. Мисля, че най-накрая намерих човек, с който започвам да имам нещо наистина много специално“, казва тя.

Този път усещането е различно. Вместо шумни партита и непрекъснато търсене на силни емоции тя открива удоволствие в спокойствието и обикновените домашни моменти. Като пример разказва, че вече предпочита да остане вкъщи и да приготви мусака за човека до себе си. За нея това е ново преживяване, което показва колко се е променило отношението ѝ към близостта.

В разговора Божана не подминава и собствените си грешки в предишните връзки. На въпрос за изневярата тя признава, че го е правила многократно, но в един момент поведението ѝ започнало да предизвиква отвращение дори у самата нея. Признанието е част от по-широката равносметка за изборите, които е правила, и за начина, по който иска да живее занапред.

„Пуснах си две сълзи“

Един от най-емоционалните моменти в разказа ѝ е свързан с рождения ѝ ден тази година. Тогава Божана се обръща и вижда около себе си хора, пристигнали от различни точки на света, за да споделят празника ѝ. Усмивките, топлината и чувството за обич я карат да осъзнае колко ценна е средата, която е изградила.

„Седях на един стол, пиех си водката със сокчето и ги гледах отстрани, от басейна, как се забавляват. Честно ти казвам, пуснах си две сълзи“, споделя тя.

Това е моментът, в който успехът придобива друго измерение. Не като сума в банковата сметка, брой последователи или обществено признание, а като възможност да бъдеш заобиколен от хора, с които споделяш истинска близост.

След година, в която признава, че е вървяла срещу собствените си интереси и е търсила отговори в болезнени отношения, Божана Кацарова говори за ново начало. В него има повече спокойствие, по-ясна представа за собствените ѝ граници и желание да се радва на нещата, които преди може би е приемала за даденост. А зад провокативния образ, който публиката познава, все по-ясно се откроява човек, който се опитва да намери баланс между амбицията, личната свобода и нуждата да бъде обичан.