Около 26 млн. души в Германия разполагат с домашен робот за почистване на подове, миене на прозорци или косене на трева, а една трета от тях са дали име на устройството си. Това показва представително проучване, проведено по поръчка на цифровата асоциация „Битком“ (Bitkom) сред над 1000 души в Германия и получено в БТА.

Сред популярните имена за прахосмукачки и роботи за миене на подове са „Щауби“ (от немската дума за прах „щауб“ – бел.ред.) и „Роби“. Роботите за косене на трева, от друга страна, носят имена като „Шлайхер“ („шлайхен“ или „промъквам се тихо“), „Г-н Зелен“ или „Зелената опасност“.

Склонността да се дават имена на устройствата нараства с възрастта. Сред притежателите на такива роботи между 16 и 29 години делът е 25 на сто, а при хората между 30 и 49 години достига 31 на сто. Във възрастовата група от 50 до 64 години той е 40 на сто, а при хората на 65 и повече години е 41 на сто.

„Колкото по-самостоятелно действа техниката, толкова по-лесно ѝ приписваме човешки черти“, заявява Настася Хофман, експерт по умни домове в „Битком“. „Робот, който се движи самостоятелно из апартамента, реагира на заобикалящата го среда и поема задачи, за мнозина изглежда почти като съквартирант“, допълва тя.

Според проучването 37 на сто от собствениците на домашни роботи вече са се карали на устройството си, а 36 на сто признават, че понякога му благодарят.