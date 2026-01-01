Oблачността над страната ще е променлива, често значителна, но ще е почти без валежи, гласи прогнозата за 18 октомври на НИМХ.

В сутрешните часове на места в котловините на Западна България видимостта ще бъде намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – предимно между 13° и 18°. В София минималната температура ще бъде около 3°, а максималната – около 13°.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.