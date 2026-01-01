В днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство, каза пред журналисти Вселенският патриарх Вартоломей, който днес, заедно с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, взима молитвено участие в тържествена архиерейска литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

„Изключително щастлив съм да посетя България отново като гост на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил“, каза Вселенският патриарх Вартоломей и отбеляза, че при неотдавнашните им срещи в Турция двамата са създали и поставили основите на едно искрено и братско приятелство.

„Днес двамата ще се помолим в този величествен храм за мир на целия свят“, каза още Вселенският патриарх.

По думите му в настоящия момент светът изпитва безусловна нужда от мир, като същевременно ще се отправят молитви и за единството на църквите.

Той съобщи пред медиите, че утре ще имат благословението да се поклонят в Рилския манастир на великия светец на българската църква и на цялото православие - свети Йоан Рилски, по повод честванията на годишнините от неговото рождение и успение. В тази връзка Вселенският патриарх изказа сърдечна благодарност към благочестивия български народ за топлото посрещане и топлата и гостоприемна закрила, която усеща при всяко свое гостуване в страната.