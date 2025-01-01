В съвместна декларация, която подписаха в патриаршеския комплекс във Фенер, Истанбул, Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV изразиха готовността си да продължат да вървят решително по пътя на диалога с цел възстановяването на пълното общение между Вселенската патриаршия и Римокатолическата църква.

Гръцкият текст на декларацията беше разпространен от медиите в Гърция.

Двамата йерарси подчертават в декларацията си, че без да се отричат трудностите, които все още препятстват възстановяването на пълното общение между всички християни и които трябва да бъдат решени по пътя на богословския диалог, „трябва също да признаем, че това, което ни свързва, е вярата, която е изразена в Никейската догма“.

„Убедени сме, че честването на паметта на тази забележителна годишнина (от Първия вселенски събор в Никея през 325 г.) може да вдъхнови нови и смели стъпки по пътя на единството“, пишат патриарх Вартоломей и папа Лъв.

Папа Лъв XIV иска да засили диалога между Католическата църква и евреите

Те изразяват общото си желание да продължат усилията за намирането на решение целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден.

В декларацията се припомня още, че тази година се отбелязва още една годишнина – 60 години от съвместната декларация на Вселенския патриарх Атинагор и на папа Павел VI, с която е вдигната взаимната анатема между константинополската и римската църква от 1054 г.

Вселенският патриарх и папата изразяват подкрепа за работата на Международната смесена комисия за богословски диалог между Римокатолическата и Православната църква.

Те насърчават всички вярващи от Православната и Римокатолическата църква и особено свещенослужителите и богословите да работят за умножаването на плодовете, които са дали диалогът и братските контакти между двете направления в християнството.

Двамата духовни водачи също така отбелязват, че е трагично, че в много региони на света военните сблъсъци и насилието продължават да разрушават много човешки животи, и отправят молитва Бог да даде дара на мира на света ни.

В декларацията си Вартоломей и Лъв XIV отхвърлят всяка употреба на религията и на Божието име за оправдание на насилието.