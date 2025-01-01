Внушителна група хора приветства тази сутрин папа Лъв XIV в католическата катедрала „Свети Дух“ в Истанбул, която е най-голямата сред католическите църкви в мегаполиса. Много от хората споделиха, че още от ранните часове на деня са дошли специално за да видят папата, макар и отдалеч, понеже достъпът в храма става само със специални пропуски.

На входа на катедралата бе поставен голям портрет на папата, ограден с цветя и лаврови клонки. Докато Лъв XIV влизаше, от множеството се чуха възгласи: "Ваше светейшество, добре дошъл". Многобройната охрана около храма държеше множеството далеч от катедралата, която е оградена с железни парапети. Отцепени са пътните артерии към катедралата, като движението на МПС се отклонява по алтернативни пътища.

Деца посрещнаха папата с цветя на входа. Лъв XIV е придружен от много духовници. Епископи, свещеници, дякони, религиозни дейци и други участваха в срещата с него.

Светият отец помаха с ръка за поздрав на множеството около храма. Катедралата бе пълна до краен предел, а хората се надпреварваха да целуват ръка на Светия отец.

Папата се придружаваше от лидерите на католическата общност в Турция. Според източници от общността, католиците в Турция наброяват около 35 хиляди души.

В катедралата се изнесе литургия, която бе много тържествена и продължи около половин час. Прочетоха се текстове от евангелието на различни езици, между които и на турски език.

🔴 La véritable force de l’Eglise ne réside pas dans les ressources, le nombre ou l’importance sociale, rappelle le pape #LéonXIV à la petite communauté catholique de Turquie.



👉 Discours à suivre en direct de la cathédrale du Saint-Esprit à Istanbul : https://t.co/ImAV08RZIa pic.twitter.com/ljv2XdNb0m — KTOTV (@KTOTV) November 28, 2025

На папата бяха поднесени различни подаръци.

В словото, което прочете в катедралата, папа Лъв XIV подчерта значението на Анадола за християнството, подчертавайки ролята и приноса на християните, родени в Анадола, за опазването на вярата.

Светият отец посочи, че места като Антакия и древния град Ефес, разположени в границите на днешния Измир, са приемали важни фигури от християнския свят в миналото и че много християнски общности от различни клонове живеят в Турция в момента.

Папата заяви още, че ще посети френския Дом за социално слаби в Истанбул. След това ще отпътува за град Изник (древна Никея), където преди 1700 години се е състоял първият Вселенски събор в базиликата "Свети Неофит".

Посещението на Светия отец в Изник (древния град Никея), където са установени принципите на християнската вяра (Никейската декларация за вярата), ще бъде кулминацията на първото задгранично посещение на папа Лъв XIV, откакто стана глава на Римокатолическата църква.