Очакваният в Турция тази седмица папа Лъв XIV е петият глава на Римокатолическата църква, който пристига на посещение в страната. Първият е Павел VI, посетил Турция през 1967 година. След това папа Йоан Павел Втори идва през 1979 г., после визита осъществява Бенедикт XVI през 2006 г., а през 2014 г. в страната пристига и папа Франциск. Всяко от тези посещения имаше различни измерения.

Папа Лъв XIV ще бъде в Турция между 27 и 30 ноември. Това ще бъде първото задгранично посещение на Светия отец след встъпването му в длъжност на Ватиканския престол.

Когато титулуват папата, официалните турски източници посочват и двете му титли – глава на Римокатолическата църква и държавен глава на Ватикана. Това определя и важността на това посещение, посочват те.

Официалната или светската програма на Негово Светейшество папа Лъв XIV, която започва в четвъртък, предвижда първо посещение в мавзолея гробница на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в турската столица Анкара. След това той ще проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския дворец Бештепе, както и с други отговорни личности на турската държава.

Срещата между президента Реджеп Тайип Ердоган и папа Лъв XIV ще бъде силно послание за усилията за мир в региона, посочва А Хабер, добавяйки, че именно дипломатическите усилия на Турция през последните години за прекратяване на войните са оказали влияние върху решението на папата първата спирка от посещението му да бъде именно там. Следователно посещението в Турция се преценява не само като пътешествие на вярата, но и като дипломатически ход, чрез който ще бъдат предприети конкретни стъпки за мир, посочва близкият до правителството сайт.

"Годишнината от Никейския събор е основната причина за това пътуване, но в същото време фактът, че Турция е държава мост между различни светове, също има голямо значение", коментира пред медията журналист, който следи визитата. "Според мен това пътуване ще бъде търсене на всички възможни пътища за постигане на мир в Близкия изток и всъщност в целия свят. Ако вземем предвид и усилията на Турция по въпроса с Украйна, е ясно, че това първо посещение носи много силно послание на мир", добавя журналистът.

Ердоган се срещна в президентския дворец и с папа Франциск през 2014 година.

Източниците от Ватикана подчертават апостолическия характер на визитата на папа Лъв XIV. Това посещение е от особено значение, защото съвпада със свещената година (юбилей) на Римоатолическата църква, отбелязвана през 2025 г., посочва „Vatican News“.

Кулминацията на посещението ще бъде поклонението в турския град Изник, древна Никея, където преди 1700 години се е състоял първият Вселенски събор, считан за ключов момент в историята на християнството и във формулирането на християнското учение.

Отбелязването на годишнината се счита за важно и в контекста на дискусиите за единство след Великата схизма през 1054 г. - духовното разделение на християнската църква на два основни дяла – римокатолицизъм и източно православие, посочват теолози.

Посещението в Турция за 1700-годишнината от Никейския събор беше планирано от предишния папа Франциск, но отложено поради влошеното му здраве, довело до кончината му на 21 април т.г.

По време на изпълнението на папските функции от Франциск от 2013 до 2025 г. бяха предприети символични стъпки за преодоляване на последиците от почти хилядолетното разделение между Западната и Източната църква. Вселенският патриарх Вартоломей бе първият, който присъства на церемонията по встъпването в длъжност на папа Франциск през 2013 г.

Явно е, че стремежът на неговия наследник папа Лъв XIV е да продължи започнатото. В интервю за испанско издание, за което информираха и турските медии, папа Лъв XIV посочва, че „вселенските връзки ще бъдат приоритет в отбелязването на 1700-годишнината от Никейския събор“.

Срещата в Никея има за цел да даде възможност за подновяване на вселенските връзки преди разкола между Източната и Западната църква. Затова папата моли не само домакинът, Вселенския патриарх Вартоломей, но и представители на други църкви да присъстват на срещата, посочват ватиканските източници, цитирайки думи на папата, че „Една от най-дълбоките рани в живота на Църквата днес е нашето разделение като християни...“.

Днес, 17 века по-късно, на мястото на древната Никея, на брега на Мраморно море, се намира турският град Изник с население около 45 хиляди души. Съборът се е провел на мястото на базиликата „Свети Неофит“, потопена в езерото Изник в окръг Бурса, където сега има археологически разкопки. Останките от базиликата са открити преди 11 години на дълбочина от два метра. С разрешение на турското Министерство на културата и туризма от 2015 г. се провеждат подводни разкопки под ръководството на Мустафа Шахин от университета "Улудаг" с подкрепата на община Бурса.

„Базиликата, първоначално построена като параклис, посветен на Свети Неофит, през 358 г. е била разрушена при земетресение и е възстановена след 380 г. сл. Хр. При разкопките са открити 37 гроба, много от които са реставрирани и тленните останки са препогребани на първоначалните им места, за да се запази автентичността. Гробовете са възстановени в първоначалното им състояние, за да могат да бъдат безопасно изложени. Посещението на папа Лъв XIV може да помогне Изник (известен в миналото като Никея) да се превърне във важен център за християнско поклонение и религиозен туризъм“, заяви преди време ученият пред Анадолската агенция.

Очаква се близо 15 000 християни да присъстват на службата, която ще се състои в Изник. В нея ще участва и Вселенският патриарх Вартоломей Първи.

„Никейският събор беше повратна точка в християнската история. Особено сме доволни, че първото пътуване в чужбина на папа Лъв XIV ще бъде до Патриаршията, Турция и Никея. Тук заедно ще демонстрираме силната си вяра в продължаването на икуменическия диалог и ангажираността на нашите църкви с глобалните предизвикателства“, заяви Вартоломей преди време пред ватикански медии.

След Изник папата ще посети патриаршеската църква в квартала Фенер в Истанбул. Заедно с Вселенския патриарх ще участват в съвместната литургия, след което се предвижда да излязат със съвместна декларация.

Турските власти не признават титлата на Вартоломей „Вселенски патриарх“, когото титулуват „гръцки патриарх“ съгласно формулировката в Лозанския мирен договор от 1923 г.

Предвид този факт посещението на папа Лъв XIV и срещите и разговорите му на турска земя ще имат значение на „морален допинг“ за Вартоломей, а също и за укрепване на християнското единство, коментира източник от Патриаршията, пожелал анонимност, и допълва, че поради това има много голям интерес и към програмата в патриаршеската църква и посланията на двамата духовни лидери както от страна на официалните лица, така и на журналистите.

В програмата на папата е включено и традиционното посещение на джамията Султан Ахмед, както при визитите на предишните папи.

Какви са очакванията от посещението на папата?

Визитата ще предостави възможност за потвърждаване на споделеното желание културите и вероизповеданията да служат като мостове между народите. Очакваме, че посещението ще допринесе за засилване на позициите срещу дискриминационните явления като ксенофобия, ислямофобия и расизъм, казва Елиф Окутуджу, временно управляващ посолството на Турция във Ватикана, пред турското издание на „Индипендънт“.

В коментар пред същото издание италианската журналистка Кристиана Карикато посочва, че „новият папа е загадка, която трябва да бъде разгадана. Тук всички ще се опитаме да разберем пътя, който папа Лъв XIV ще следва по време на своето папство. В това отношение посещението в Турция очакваме да бъде много интересно“.

В Изник вече кипи трескава подготовка за предстоящата визита на Светия отец. Хотели, къщи за гости, ресторанти са запълнени. Мерките за сигурност са повишени до най-високата степен.

"Папата ще пристигне на 28 ноември, петък, в нашия град с хеликоптер от Истанбул. Около 15 хиляди християни се очаква да присъстват на литургията и поклонението начело с папата и Вселенския патриарх. Очите на целия свят ще бъдат обърнати към нашия град и всички се готвят отговорно за това събитие. Очакваме, че интересът към нашия град ще продължи и ще нараства занапред", написаха местните медии.