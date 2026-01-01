Северна Корея осъди „безсрамните“ действия на Съединените щати, които според нея подкопават ООН, и обвини Вашингтон в „отвратително престъпно деяние“.

Мисията на Пхенян към ООН в Ню Йорк остро критикува плановете за брифинг относно предполагаемите нарушения на санкциите, в изявление, публикувано от държавната Корейска централна информационна агенция.

Вместо това, според Северна Корея, „това, което трябва да бъде поставено под въпрос и открито обсъдено в ООН като най-важен нерешен въпрос, е отвратителното престъпно деяние на САЩ“.

„САЩ презират самото съществуване на ООН“, заяви Пхенян, цитиран от АФП.

Пратениците на Пхенян не конкретизираха въпросното деяние, но изявлението идва малко повече от седмица след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

Тази операция представлява кошмарен сценарий за ръководството на Северна Корея, което отдавна се страхува от т.нар. „удар за обезглавяване“ и обвинява Вашингтон, че се опитва да го отстрани от властта.

„Нерационалността и злоупотребата с арената на ООН за задоволяване на геополитическите интереси на Вашингтон никога не трябва да бъдат допускани“, каза мисията на Северна Корея.

Тя също така обвини Вашингтон в „безсрамни незаконни и неморални действия“ и „опит да се подиграе с арената на ООН за едностранни и егоистични цели“.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще напуснат редица организации на ООН, които определи като „противоречащи на интересите на САЩ“.

Северна Корея е обект на редица санкции от Съвета за сигурност на ООН ядрената и ракетната си програма.