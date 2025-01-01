На събитие по случай 80-ата годишнина на военновъздушните сили на Северна Корея ръководителят на страната Ким Чен-ун изтъкна ролята им за упражняване на ядрено възпиране, съобщиха днес държавни медии, цитирани от Ройтерс.

БТА

Снимки, публикувани във вестник "Нодон Синмун", показаха Ким, придружен от дъщеря си, да разглежда безпилотни самолети, мобилни ракетни установки и друга военна техника.

Северна Корея започна масово производство на малки дронове FPV (First Person View) с малък обсег на действие, както и на по-големи бойни дронове със среден обсег, каза неотдавна за Ройтерс представител на украинското разузнаване.

БГНЕС

Разпространени от държавните медии снимки показаха Ким и дъщеря му, облечени в дълги кожени манта, да наблюдават авиошоу по случай годишнината и да разглеждат изложение на летателни апарати като самолета за ранно предупреждение, който Северна Корея представи по-рано тази година.

БГНЕС

Очакванията на страната от военновъздушните сили, които ще играят важна роля в упражняването на ядреното възпиране, са наистина огромни, е заявил Ким, цитиран от държавната информационна агенция КЦТА.

БГНЕС

"Военновъздушните сили трябва решително да отблъскват и контролират всякакви шпионски действия и възможни военни провокации на враговете", е подчертал той. Ким е обявил, че севернокорейските ВВС ще получат нови стратегически активи, без да конкретизира какви.