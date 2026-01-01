Българският патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей взеха молитвено участие в тържествена архиерейска света литургия в София. Литургията се състоя в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

„Единството на църквата е благодатен дар на Светия Дух в истината и любовта“, каза българският патриарх Даниил в своята проповед след литургията.

По думите му светиите - конкретно свети Йоан Рилски, чиято 1150-годишнина от рождението и 1080-годишнина от успението честваме - ни обединяват и припомнят вечната истина за единството на вярата, кръщението и Бога. Патриархът припомни съвета на светите отци да се пази светата вяра непорочна и незасегната от чужди учения, като се живее единодушно и единомислено.

Вселенският патриарх Вартоломей определи посещението си в София като исторически ден на преосвещаване на църковните отношения. В своето слово Вселенският патриарх говори за необходимостта от единство в съвременния свят, който изпитва остра нужда от мир, разбирателство и преодоляване на разделенията. Той припомни думите на свети апостол Павел, че истинското църковно единство не е външно съгласие, а благодатен дар на Светия Дух, който се гради върху основата на истината и любовта.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна вчера в България, за да участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Утре, 19 октомври, от 9:00 ч. ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.