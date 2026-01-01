Почитта към светиите ни прави съпричастни на тяхната благодат и ни призовава към единство, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти.

Днес, заедно с Вселенския патриарх Вартоломей, патриарх Даниил ще вземе молитвено участие в тържествена архиерейска литургия в столичния храм „Св. Александър Невски“.

„Посещението на Вселенския патриарх Вартоломей е във връзка с големия празник – годишнината от 1080 години от успението и 1150 години от раждането на свети Йоан Рилски, припомни българският патриарх Даниил и допълни, че това е голям празник не само за Българската православна църква, но и въобще за цялата православна църква и за всички човеци, тъй като светиите стоят пред Божия престол и се застъпват за всички. По думите му именно празникът и почитта към светиите събират вярващите заедно.

Българският патриарх припомни Христовите думи, че който приема праведник в името на праведник, ще получи праведнишка награда, което означава, че почитта към светиите привлича Божията благодат и удостоява хората с такава благодат, каквато Бог е дарувал на своите светии.

„Така, без много трудове, с едната почит, вярващите стават съпричастни на това, което светиите изживяват“, каза патриарх Даниил.

По думите му „в днешния свят на разделение съвместното празнуване с Вселенския патриарх Вартоломей, въпреки съществуващите някои различия, показва необходимостта да се стремим и да се учим да разговаряме, както и да търсим път към изглаждането на проблемите, вместо противопоставяне и разделение“.