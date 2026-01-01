Отиде си писателят Любомир Котев, съобщиха в социалните мрежи неговите близки и приятели.

Той напусна този свят няколко месеца след като навърши 76-годишна възраст.

Любомир Котев е роден на 1 август 1950 г. Завършил е българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на 49 книги – сборници с разкази, публицистика, романи, пътеписи. Той е основател и главен редактор на в. „Делник" в Ямбол.

Носител е на Националната литературна награда „Захарий Стоянов" (5 ноември 2017 г.). Котев е почетен гражданин на Ямбол от 8 юни 2020 г. Носител е на наградата за наука, образование и култура „Джон Атанасов“ на Община Тунджа (31 май 2025 г.).

През ноември миналата година Котев представи десетата книга от своята поредицата „Народопсихологии“ по време на творческа вечер в Ямбол, посветена на 75-ата му годишнина.

„Всичко, което съм написал през тези години, не бих написал, ако не беше този град мой и ако не ми бяха близки неговите хора. Истината е, че всички ние описваме собствения си живот, собствените си страсти, собствените изживявания – с мъката и радостта, делникът – радостен, тревожен, или Бог знае какъв. Описваме своето битие тук и сега. Или спомените и мечтите си в миналото или в бъдещето“, каза тогава Любомир Котев.