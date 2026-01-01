Любими песни, вкусни изкушения и истинско приятелство очакват зрителите в новия епизод на „Спомени с вкус“ тази събота. Гост на Изабел Овчарова - Изи е Дара Екимова, с която споделя сладки и пиперливи спомени. Двете приятелки ще приготвят любимото чили кон карне на певицата, но дали то няма да се окаже прекалено пикантно за вкуса им?

Специалитетът често присъства в менюто на Дара и нейната половинка, но тя обича да го приготвя по свой, по-различен начин. Певицата не крие, че не всичко в кухнята ѝ се получава от първия път и се чувства много по-уверена на сцената. Докато готвят, двете ще се върнат към един от най-скъпите си общи спомени. Какъв е той и коя песен е белязала този скъп момент?

Двете приятелки ще се изправят и пред забавно предизвикателство, в което трябва да отгатнат кое ястие се крие пред тях. Коя от двете ще се справи по-добре? Какви кулинарни гафове е допускала Дара? И колко люто е много люто?

Гледайте в новия епизод на „Спомени с вкус“ тази събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY, както и ексклузивно съдържание зад кадър.

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