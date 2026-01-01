Над 300 сигнала за паднали дървета, клони, повредени огради и други щети са получени след силния вятър в София. Около 10 автомобила са били затиснати от паднали дървета, а пътят към Природен парк „Витоша“ е временно затворен. Няма пострадали хора.

Това съобщи Мария Тенева, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община, по време на брифинг за актуалната обстановка в столицата.

15 екипа на пожарната и 12 екипа на Столичната община работят по отстраняването на последствията от бурния вятър. Активирано е и доброволното формирование към общината.

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„Работата на екипите започна още през нощта“, посочи Тенева. По думите ѝ приоритетно се разчистват падналите дървета в централната градска част, по основните булеварди и улиците, осигуряващи достъп до училища.

Над една трета от постъпилите сигнали вече са обработени. Най-много са сигналите от районите „Витоша“, „Триадица“ и „Лозенец“, но щети има в почти всички части на града.

До момента е получена информация за около 10 автомобила, върху които са паднали дървета. Те вече са отстранени. Постъпили са и два сигнала за откъснати от покриви ламарини, като опасните участъци са обезопасени.

Екипите на Столичния инспекторат също са мобилизирани. Те почистват падналата листна маса и връщат по местата им преместените или обърнати от вятъра контейнери за отпадъци. Дейностите са особено важни заради очакваните валежи.

Обстановката в София постепенно се нормализира. Градският транспорт се движи без съществени затруднения, а училищата и детските градини работят нормално. Няма прекъсвания на електрозахранването в учебните заведения.

Пътят към Природен парк „Витоша“ остава временно затворен заради паднали дървета и опасност за гражданите. От Столичната община призовават хората да не предприемат разходки в планината, докато силният вятър продължава. Достъпът ще бъде възстановен след проверка на трасето и отстраняване на опасностите.

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Властите отправят и предупреждение към гражданите да избягват преминаването под дървета и нестабилни конструкции, да не паркират автомобилите си на опасни места и да приберат незакрепените предмети от балконите и терасите.

Строителните фирми трябва да проверят и укрепят оградите и предпазните пана около обектите си. Всички сигнали, подадени на телефон 112, чрез районните кметове и Контактния център на Столичната община, се разпределят между аварийните екипи и пожарната.

Работата по отстраняването на щетите продължава, а Столичната община остава в готовност за реакция при влошаване на метеорологичната обстановка.