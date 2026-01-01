Заготовки, щампи - матрици и ролки с носители на елементи за интегриране в документи за самоличност откриха митническите и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на микробус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от митниците.

Агенция „Митници“

На 11 ноемви на пункта пристига микробус с чужда регистрация, управляван от шведски гражданин, който пътувал сам от Турция през България за Великобритания.

Митничари на „Капитан Андреево“ хванаха контрабандни стоки за над 53 000 евро

При съвместни действия на митническите служители и служители на ГД „Гранична полиция“ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

Агенция „Митници“

В хода на контролните действия в малък кашон са открити 20 щампи - матрици за печат на елементи за документи за самоличност и 19 ролки с носители на елементи за интегриране в тях.

Агенция „Митници“

Установени са и 270 заготовки за корици на документи. Откритите изделия са задържани и предадени по компетентност на ГД „Гранична полиция“. Чуждият гражданин е задържан.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.